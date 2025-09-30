Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Warsaw Metropolitan Area di Waymo berkisar dari PLN 80.1K per year untuk L3 hingga PLN 97.1K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Warsaw Metropolitan Area total PLN 87K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
WMUs are Waymo's version of RSUs
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru