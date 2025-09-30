Direktori Perusahaan
Waymo
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • San Francisco Bay Area

Waymo Insinyur Perangkat Lunak Gaji di San Francisco Bay Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Waymo berkisar dari $234K per year untuk L3 hingga $900K per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $355K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
(Entry Level)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Lihat 3 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Sistem

Ilmuwan Peneliti

FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Insinyur Perangkat Lunak در Waymo in San Francisco Bay Area برابر کل دستمزد سالانه $900,429 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Waymo برای نقش Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area برابر $353,000 است.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Waymo

Perusahaan Terkait

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya