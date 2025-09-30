Direktori Perusahaan
Waymo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Poland

Waymo Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Poland

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Poland di Waymo berkisar dari PLN 300K per year untuk L3 hingga PLN 364K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Poland total PLN 326K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
(Entry Level)
PLN 300K
PLN 200K
PLN 65.8K
PLN 34.5K
L4
PLN 364K
PLN 243K
PLN 89.9K
PLN 30.8K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Lihat 3 Level Lainnya
PLN 599K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Sistem

Ilmuwan Peneliti

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Waymo in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 112,939. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Waymo untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 87,756.

