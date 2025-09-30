Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Poland di Waymo berkisar dari PLN 300K per year untuk L3 hingga PLN 364K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Poland total PLN 326K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
PLN 300K
PLN 200K
PLN 65.8K
PLN 34.5K
L4
PLN 364K
PLN 243K
PLN 89.9K
PLN 30.8K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
WMUs are Waymo's version of RSUs
