Waymo Manajer Program Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Manajer Program median in San Francisco Bay Area di Waymo total $194K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Total per tahun
$194K
Level
L4
Gaji Pokok
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bonus
$21.8K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Waymo?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



FAQ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Manajer Program na Waymo in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $332,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Waymo para a função de Manajer Program in San Francisco Bay Area é $228,500.

