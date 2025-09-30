Direktori Perusahaan
Waymo
Waymo Manajer Produk Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Manajer Produk median in San Francisco Bay Area di Waymo total $418K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Total per tahun
$418K
Level
L5
Gaji Pokok
$233K
Stock (/yr)
$150K
Bonus
$35K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



FAQ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Manajer Produk by Waymo in San Francisco Bay Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $575,791. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Waymo vir die Manajer Produk rol in San Francisco Bay Area is $393,000.

