Waymo Gaji

Gaji Waymo berkisar dari $59,623 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $950,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Waymo. Terakhir diperbarui: 8/27/2025
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
WMUs are Waymo's version of RSUs
