Waymo Gaji

Gaji Waymo berkisar dari $59,623 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $950,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Waymo. Terakhir diperbarui: 8/27/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Sistem

Ilmuwan Peneliti

Manajer Program Teknis
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Ilmuwan Data
L4 $255K
L5 $339K

Insinyur Perangkat Keras
L5 $394K
L6 $479K
Manajer Produk
Median $418K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $950K
Manajer Program
Median $194K
Sumber Daya Manusia
Median $145K
Perekrut
Median $173K
Insinyur Mesin
Median $378K
Akuntan
$98K

Akuntan Teknis

Manajer Operasi Bisnis
$358K
Analis Bisnis
$392K
Pengembangan Bisnis
$510K
Manajer Sains Data
$390K
Analis Keuangan
$265K
Teknolog Informasi (TI)
$59.6K
Operasi Pemasaran
$209K
Desainer Produk
$118K
Manajer Proyek
$543K
Peneliti UX
$125K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Waymo adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $950,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Waymo adalah $338,893.

Sumber Lainnya