Direktori Perusahaan
VTB
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

VTB Gaji

Gaji VTB berkisar dari $23,780 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $165,340 untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VTB. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $41.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Ilmuwan Data
Median $32.8K
Arsitek Solusi
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Desainer Produk
Median $44.9K
Manajer Proyek
Median $40.3K
Analis Bisnis
Median $41.1K
Manajer Produk
Median $54K
Analis Data
$23.8K
Analis Keuangan
$44.9K
Sumber Daya Manusia
$89.8K
Teknolog Informasi (TI)
$165K
Pemasaran
$52.7K
Penjualan
$34.1K
Manajer Program Teknis
$128K
Kapitalis Ventura
$117K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di VTB adalah Teknolog Informasi (TI) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $165,340. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VTB adalah $44,919.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk VTB

Perusahaan Terkait

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya