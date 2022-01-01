Direktori Perusahaan
Volvo Car
Volvo Car Gaji

Gaji Volvo Car berkisar dari $4,814 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Teknis di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Volvo Car. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $66.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Manajer Produk
Median $71.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Ilmuwan Data
Median $64K
Akuntan
$24.1K
Operasi Bisnis
$201K
Analis Bisnis
$82.6K
Analis Data
$58.7K
Insinyur Perangkat Keras
$22.6K
Desainer Industri
$5.9K
Pemasaran
$52.6K
Insinyur Mesin
$24.9K
Desainer Produk
$83K
Perekrut
$90.2K
Arsitek Solusi
$69K
Penulis Teknis
$4.8K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Volvo Car adalah Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Volvo Car adalah $65,187.

