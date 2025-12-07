Direktori Perusahaan
Volaris Group
Volaris Group Pengembangan Korporat Gaji

Rata-rata kompensasi total Pengembangan Korporat di Volaris Group berkisar dari CA$330K hingga CA$452K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Volaris Group. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$260K - $308K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$240K$260K$308K$328K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Volaris Group?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Korporat di Volaris Group mencapai total kompensasi tahunan CA$451,614. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Volaris Group untuk posisi Pengembangan Korporat adalah CA$329,875.

Sumber Lainnya

