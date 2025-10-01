Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Sofia City Province di VMware berkisar dari BGN 45K per year untuk P1 hingga BGN 224K per year untuk Staff Engineer 2. Paket kompensasi yearan median in Sofia City Province total BGN 115K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K


25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
