Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di VMware berkisar dari ₹2.25M per year untuk P1 hingga ₹8.4M per year untuk Staff Engineer 1. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹4.82M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
