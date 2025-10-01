Direktori Perusahaan
VMware
VMware Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Pune Metropolitan Region

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di VMware berkisar dari ₹2.25M per year untuk P1 hingga ₹8.4M per year untuk Staff Engineer 1. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹4.82M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
P1(Entry Level)
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
P2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
P3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
P4
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Site Reliability

Insinyur Sistem

