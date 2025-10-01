Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Dallas Area di VMware berkisar dari $163K per year untuk P3 hingga $265K per year untuk Staff Engineer 1. Paket kompensasi yearan median in Greater Dallas Area total $213K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
