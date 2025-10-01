Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Beijing Metropolitan Area di VMware berkisar dari CN¥50K per year untuk P2 hingga CN¥166K per year untuk Staff Engineer 1. Paket kompensasi yearan median in Beijing Metropolitan Area total CN¥71.2K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
