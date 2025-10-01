Direktori Perusahaan
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Beijing Metropolitan Area di VMware berkisar dari CN¥50K per year untuk P2 hingga CN¥166K per year untuk Staff Engineer 1. Paket kompensasi yearan median in Beijing Metropolitan Area total CN¥71.2K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
P1(Entry Level)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Site Reliability

Insinyur Sistem

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di VMware in Beijing Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan CN¥166,361. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VMware untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Beijing Metropolitan Area adalah CN¥59,528.

Sumber Lainnya