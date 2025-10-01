Direktori Perusahaan
VMware
VMware Manajer Produk Gaji di New York City Area

Kompensasi Manajer Produk in New York City Area di VMware berkisar dari $200K per year untuk P3 hingga $488K per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $311K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Lihat 2 Level Lainnya
$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di VMware in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $487,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VMware untuk posisi Manajer Produk in New York City Area adalah $230,000.

