Direktori Perusahaan
VMware
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

  • India

VMware Manajer Produk Gaji di India

Kompensasi Manajer Produk in India di VMware berkisar dari ₹4.29M per year untuk P3 hingga ₹13.27M per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in India total ₹5.75M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

₹13.95M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,616 ribu+ (terkadang ₹2,6160 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di VMware in India mencapai total kompensasi tahunan ₹13,492,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VMware untuk posisi Manajer Produk in India adalah ₹5,439,057.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk VMware

Perusahaan Terkait

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya