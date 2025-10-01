Kompensasi Manajer Produk in India di VMware berkisar dari ₹4.29M per year untuk P3 hingga ₹13.27M per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in India total ₹5.75M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total VMware. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P3
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)