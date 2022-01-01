Direktori Perusahaan
VK Gaji

Gaji VK berkisar dari $16,887 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VK. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Insinyur iOS

Insinyur Android

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Ilmuwan Data
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Manajer Produk
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analis Data
Median $39K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $80.2K
Desainer Produk
Median $36.6K

Desainer UI

Manajer Proyek
Median $45.4K
Analis Keamanan Siber
Median $30K
Pemasaran
Median $31.5K
Manajer Operasi Bisnis
$16.9K
Analis Bisnis
$18.2K
Pengembangan Bisnis
$47.2K
Manajer Sains Data
$201K
Insinyur Perangkat Keras
$101K
Sumber Daya Manusia
$31.8K
Teknolog Informasi (TI)
$47K
Hukum
$32K
Perekrut
$37.3K
Arsitek Solusi
$62.6K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$70.2K
Peneliti UX
$34.7K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di VK, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di VK adalah Manajer Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VK adalah $42,804.

Sumber Lainnya