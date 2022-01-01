VK Gaji

Gaji VK berkisar dari $16,887 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VK . Terakhir diperbarui: 9/16/2025