Vizient
Vizient Peneliti UX Gaji

Rata-rata kompensasi total Peneliti UX in United States di Vizient berkisar dari $68.4K hingga $97.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Vizient. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$77.7K - $92.1K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$68.4K$77.7K$92.1K$97.2K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Vizient?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti UX di Vizient in United States mencapai total kompensasi tahunan $97,175. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Vizient untuk posisi Peneliti UX in United States adalah $68,445.

