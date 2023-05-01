Direktori Perusahaan
Visiting Nurse Association
Visiting Nurse Association Gaji

Gaji median Visiting Nurse Association adalah $70,350 untuk Ilmuwan Data . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Visiting Nurse Association. Terakhir diperbarui: 11/24/2025

Ilmuwan Data
$70.4K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Visiting Nurse Association adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $70,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Visiting Nurse Association adalah $70,350.

