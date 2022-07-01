Direktori Perusahaan
Virta Health
Virta Health Gaji

Gaji median Virta Health adalah $215,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Virta Health. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $215K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Virta Health, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Virta Health adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $215,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Virta Health adalah $215,000.

