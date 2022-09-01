Direktori Perusahaan
Virginia Tech
Virginia Tech Gaji

Gaji Virginia Tech berkisar dari $33,150 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Biomedis di tingkat rendah hingga $91,540 untuk Insinyur Material di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Virginia Tech. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Ilmuwan Data
Median $68.6K

Insinyur Perangkat Keras
Median $42K
Insinyur Biomedis
$33.2K
Insinyur Kimia
$51K

Insinyur Penelitian

Teknolog Informasi (TI)
$78K
Insinyur Material
$91.5K
Arsitek Solusi
$75.4K
FAQ

