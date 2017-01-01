Direktori Perusahaan
Vinsum Axpress
Wawasan Utama
    Tentang

    Vinsum Axpress India Pvt. Ltd. is a leading logistics and transportation company that provides comprehensive supply chain solutions, emphasizing timely delivery and ensuring zero in-transit damages.

    http://www.vinsumaxpress.com
    Situs Web
    2002
    Tahun Didirikan
    300
    Jumlah Karyawan
    $10M-$50M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

