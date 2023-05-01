Direktori Perusahaan
Vicarious Surgical
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Vicarious Surgical Gaji

Gaji Vicarious Surgical berkisar dari $91,017 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $147,735 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Vicarious Surgical. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Keras
$130K
Insinyur Mesin
$91K
Manajer Produk
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Insinyur Perangkat Lunak
$148K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Vicarious Surgical adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $147,735. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Vicarious Surgical adalah $127,635.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Vicarious Surgical

Perusahaan Terkait

  • Google
  • Airbnb
  • Spotify
  • Lyft
  • Databricks
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya