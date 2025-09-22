Direktori Perusahaan
Verkada
Verkada Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Verkada berkisar dari $446K hingga $609K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verkada. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$478K - $578K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$446K$478K$578K$609K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

30%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 10% vesting pada 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 30% vesting pada 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 40% vesting pada 4th-THN (3.33% bulanan)

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 30% vesting pada 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% vesting pada 4th-THN (2.50% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Verkada in United States mencapai total kompensasi tahunan $609,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Verkada untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $446,250.

Sumber Lainnya