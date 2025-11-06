Direktori Perusahaan
Verizon
  • Gaji
  • Arsitek Solusi

  • Semua Gaji Arsitek Solusi

  • Greater Dallas Area

Verizon Arsitek Solusi Gaji di Greater Dallas Area

Kompensasi Arsitek Solusi in Greater Dallas Area di Verizon berkisar dari $171K per year untuk Principal Solution Architect hingga $286K per year untuk Distinguished Solution Architect. Paket kompensasi yearan median in Greater Dallas Area total $202K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verizon. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$171K
$138K
$10K
$23.5K
Lihat 1 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (34.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Verizon in Greater Dallas Area mencapai total kompensasi tahunan $362,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Verizon untuk posisi Arsitek Solusi in Greater Dallas Area adalah $165,000.

