Verizon Insinyur Perangkat Lunak Gaji di India

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Verizon berkisar dari ₹885K per year untuk MTS 1 hingga ₹5.29M per year untuk PMTS. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.65M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verizon. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 33 % THN 1 33 % THN 2 34 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33 % vesting pada 1st - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % vesting pada 2nd - THN ( 33.00 % tahunan )

34 % vesting pada 3rd - THN ( 34.00 % tahunan ) 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Verizon ?

