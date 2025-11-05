Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Verizon berkisar dari ₹898K per year untuk MTS 1 hingga ₹4.32M per year untuk SMTS. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹3.48M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verizon. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 1
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
34% vesting pada 3rd-THN (34.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
