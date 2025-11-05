Verizon Desainer Produk Gaji di New York City Area

Kompensasi Desainer Produk in New York City Area di Verizon berkisar dari $108K per year untuk MTS 1 hingga $183K per year untuk MTS 4. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $163K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verizon. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus MTS 1 $108K $108K $0 $0 MTS 2 $ -- $ -- $ -- $ -- MTS 3 $ -- $ -- $ -- $ -- MTS 4 $183K $151K $8K $23.5K Lihat 3 Level Lainnya

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Pengajuan Gaji Terbaru

​ Filter Tabel Berlangganan Tambah Tambah Kompensasi Tambah Kompensasi

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( USD ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus Tidak ada gaji yang ditemukan Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Dapatkan notifikasi gaji terbaru Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

HR / Rekrutmen? Buat penawaran interaktif

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 33 % THN 1 33 % THN 2 34 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33 % vesting pada 1st - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % vesting pada 2nd - THN ( 33.00 % tahunan )

34 % vesting pada 3rd - THN ( 34.00 % tahunan ) 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Verizon ?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda Berlangganan untuk mendapatkan Desainer Produk penawaran . Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut → Masukkan Email Anda Masukkan Email Anda Berlangganan Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan Kirim Jabatan Baru