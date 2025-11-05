Kompensasi Ilmuwan Data in India di Verizon total ₹2.38M per year untuk Data Scientist 3. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.4M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verizon. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
34% vesting pada 3rd-THN (34.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)