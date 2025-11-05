Direktori Perusahaan
Verizon Analis Bisnis Gaji di New York City Area

Paket kompensasi Analis Bisnis median in New York City Area di Verizon total $91.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Verizon. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Total per tahun
$91.2K
Level
L8
Gaji Pokok
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (34.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Verizon in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $131,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Verizon untuk posisi Analis Bisnis in New York City Area adalah $84,600.

