Direktori Perusahaan
VergeSense
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

VergeSense Gaji

Gaji VergeSense berkisar dari $113,706 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $276,375 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VergeSense. Terakhir diperbarui: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Keras
$276K
Desainer Produk
$184K
Manajer Produk
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Manajer Proyek
$114K
Insinyur Perangkat Lunak
$167K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di VergeSense adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $276,375. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VergeSense adalah $184,075.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk VergeSense

Perusahaan Terkait

  • Coinbase
  • Lyft
  • Facebook
  • Spotify
  • Intuit
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya