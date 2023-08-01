Direktori Perusahaan
Vectara
Vectara Gaji

Rentang gaji Vectara berkisar dari $120,600 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $180,900 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Vectara. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $159K
Ilmuwan Data
$181K
Penjualan
$121K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Vectaraで報告された最高給の職種はIlmuwan Data at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$180,900です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Vectaraで報告された年間総報酬の中央値は$158,750です。

Sumber Daya Lain