Vectara Gaji

Rentang gaji Vectara berkisar dari $120,600 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $180,900 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Vectara . Terakhir diperbarui: 8/24/2025