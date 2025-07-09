Direktori Perusahaan
Vast Space
Vast Space Gaji

Gaji Vast Space berkisar dari $153,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $184,116 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Vast Space. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Keras
$184K
Perekrut
$153K
Insinyur Perangkat Lunak
$167K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Vast Space adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $184,116. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Vast Space adalah $166,600.

