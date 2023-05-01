Direktori Perusahaan
VAST Data
VAST Data Gaji

Gaji VAST Data berkisar dari $124,443 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $741,411 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VAST Data. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $124K
Layanan Pelanggan
$150K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$741K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di VAST Data, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di VAST Data adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $741,411. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VAST Data adalah $149,763.

Sumber Lainnya