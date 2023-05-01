VAST Data Gaji

Gaji VAST Data berkisar dari $124,443 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $741,411 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VAST Data . Terakhir diperbarui: 9/14/2025