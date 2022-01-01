Direktori Perusahaan
Varonis
Varonis Gaji

Gaji Varonis berkisar dari $64,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $203,732 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Varonis. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $204K
Penjualan
Median $110K

Teknolog Informasi (TI)
$84.6K
Pemasaran
$134K
Manajer Produk
$204K
Perekrut
$66.5K
Insinyur Penjualan
$131K
Analis Keamanan Siber
$64.7K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Varonis adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $203,732. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Varonis adalah $125,409.

Sumber Lainnya