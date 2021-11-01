Direktori Perusahaan
Varicent
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Varicent Gaji

Gaji Varicent berkisar dari $8,654 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $141,924 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Varicent. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $86.2K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $142K
Manajer Produk
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analis Bisnis
$73.9K
Analis Data
$8.7K
Ilmuwan Data
$114K
Pemasaran
$84.4K
Desainer Produk
$101K
Penjualan
$92.4K
Manajer Akun Teknis
$92K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Varicent adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $141,924. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Varicent adalah $92,181.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Varicent

Perusahaan Terkait

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya