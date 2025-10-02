Direktori Perusahaan
ValueLabs
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Greater London Area

ValueLabs Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater London Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di ValueLabs total £44.6K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £44.8K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ValueLabs. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Tambah KompBandingkan Level

£121K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan £23 ribu+ (terkadang £230 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di ValueLabs?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

ValueLabs in Greater London AreaInsinyur Perangkat Lunak最高薪酬方案，年度總薪酬為£45,026。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ValueLabsInsinyur Perangkat Lunak職位 in Greater London Area年度總薪酬中位數為£44,836。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ValueLabs

Perusahaan Terkait

  • Dropbox
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Roblox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya