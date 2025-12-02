Direktori Perusahaan
U.S Department of State
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
U.S Department of State Ilmuwan Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Ilmuwan Data in United States di U.S Department of State berkisar dari $105K hingga $146K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total U.S Department of State. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$113K - $133K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$105K$113K$133K$146K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di U.S Department of State?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di U.S Department of State in United States mencapai total kompensasi tahunan $146,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di U.S Department of State untuk posisi Ilmuwan Data in United States adalah $105,000.

Sumber Lainnya

