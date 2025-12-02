Direktori Perusahaan
U.S. Chamber of Commerce
U.S. Chamber of Commerce Hukum Gaji

Rata-rata kompensasi total Hukum in United States di U.S. Chamber of Commerce berkisar dari $106K hingga $155K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total U.S. Chamber of Commerce. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$122K - $139K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$106K$122K$139K$155K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di U.S. Chamber of Commerce?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Hukum di U.S. Chamber of Commerce in United States mencapai total kompensasi tahunan $154,580. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di U.S. Chamber of Commerce untuk posisi Hukum in United States adalah $106,110.

Sumber Lainnya

