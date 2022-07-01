Upside Gaji

Gaji Upside berkisar dari $54,888 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $251,250 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Upside . Terakhir diperbarui: 11/16/2025