Upside Gaji

Gaji Upside berkisar dari $54,888 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $251,250 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Upside. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Manajer Produk
Median $230K
Desainer Produk
$134K
Perekrut
$153K

Penjualan
Median $140K
Insinyur Perangkat Lunak
$54.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$251K
Peneliti UX
$146K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Upside adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $251,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Upside adalah $146,228.

