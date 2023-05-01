Direktori Perusahaan
UPSIDE Foods
UPSIDE Foods Gaji

Gaji UPSIDE Foods berkisar dari $79,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $139,296 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan UPSIDE Foods. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Biomedis
$104K
Insinyur Perangkat Lunak
$79.6K
Arsitek Solusi
$139K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di UPSIDE Foods adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $139,296. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di UPSIDE Foods adalah $104,475.

