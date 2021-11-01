Uplift Gaji

Gaji Uplift berkisar dari $83,200 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $228,850 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Uplift . Terakhir diperbarui: 11/16/2025