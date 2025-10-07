Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend median in Canada di Upgrade total CA$178K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Upgrade. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Paket Median
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total per tahun
CA$178K
Level
Senior
Gaji Pokok
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Upgrade?

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Backend di Upgrade in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$327,271. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Upgrade untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Canada adalah CA$177,673.

