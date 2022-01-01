Upgrade Gaji

Gaji Upgrade berkisar dari $54,880 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $211,050 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Upgrade . Terakhir diperbarui: 11/16/2025