upGrad Gaji

Gaji upGrad berkisar dari $11,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $53,752 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan upGrad. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Manajer Produk
Median $21.6K
Pemasaran
Median $27.3K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $53.8K

Penjualan
Median $11K
Ilmuwan Data
Median $22.6K
Pengembangan Bisnis
$11.8K
Desainer Produk
$14.3K
Manajer Program
$45.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$49.8K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di upGrad adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $53,752. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di upGrad adalah $22,635.

