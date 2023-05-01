Direktori Perusahaan
Upflow
Upflow Gaji

Gaji Upflow berkisar dari $60,480 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $215,324 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Upflow. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Analis Data
$103K
Manajer Produk
$96.7K
Penjualan
$67.7K

Insinyur Perangkat Lunak
$60.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$215K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Upflow adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $215,324. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Upflow adalah $96,664.

