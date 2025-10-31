Direktori Perusahaan
University of Melbourne
University of Melbourne Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Australia di University of Melbourne berkisar dari A$132K hingga A$184K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total University of Melbourne. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Rata-rata Kompensasi Total

A$142K - A$166K
Australia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
A$132KA$142KA$166KA$184K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di University of Melbourne?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di University of Melbourne in Australia mencapai total kompensasi tahunan A$184,270. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di University of Melbourne untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Australia adalah A$131,622.

