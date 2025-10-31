Direktori Perusahaan
University of Melbourne
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Australia di University of Melbourne total A$102K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total University of Melbourne. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Total per tahun
A$102K
Level
A
Gaji Pokok
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di University of Melbourne?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jabatan yang Disertakan

Ilmuwan Peneliti

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di University of Melbourne in Australia mencapai total kompensasi tahunan A$148,452. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di University of Melbourne untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Australia adalah A$102,197.

Sumber Lainnya