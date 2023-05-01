Univeris Gaji

Gaji Univeris berkisar dari $64,457 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $123,804 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Univeris . Terakhir diperbarui: 9/14/2025