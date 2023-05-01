Direktori Perusahaan
Univeris
Univeris Gaji

Gaji Univeris berkisar dari $64,457 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $123,804 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Univeris. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $124K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $97.7K
Analis Keamanan Siber
$64.5K

Arsitek Solusi
$122K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Univeris adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $123,804. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Univeris adalah $110,031.

