UnitedLex Gaji

Gaji UnitedLex berkisar dari $11,919 dalam kompensasi total per tahun untuk Hukum di tingkat rendah hingga $155,220 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan UnitedLex . Terakhir diperbarui: 9/21/2025