United Talent Agency Gaji

Gaji United Talent Agency berkisar dari $50,170 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $233,825 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan United Talent Agency. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K
Asisten Administratif
$50.2K
Pemasaran
$99.5K

Manajer Produk
$221K
Manajer Program Teknis
$234K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di United Talent Agency adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $233,825. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di United Talent Agency adalah $135,000.

