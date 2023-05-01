United Talent Agency Gaji

Gaji United Talent Agency berkisar dari $50,170 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $233,825 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan United Talent Agency . Terakhir diperbarui: 9/21/2025